В один горшок бабушка посадила 4 семечка а в другой в 6 раз больше.а а третий стольк?? семечек сколько в первый и во второй вместе. сколько семечек посажено в третий горшок?

Математика
В один горшок бабушка посадила 4 семечка а в другой в 6 раз больше.а а третий стольк?? семечек сколько в первый и во второй вместе. сколько семечек посажено в третий горшок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+(4·6)=28(см.) - третий горшок
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