В один горшок бабушка посадила 4 семечка а в другой в 6 раз больше.а а третий стольк?? семечек сколько в первый и во второй вместе. сколько семечек посажено в третий горшок?

Математика

В один горшок бабушка посадила 4 семечка а в другой в 6 раз больше.а а третий стольк?? семечек сколько в первый и во второй вместе. сколько семечек посажено в третий горшок?

Автор: Гость