Расстояние между пунктами А и Б равно 175 км. моторная лодка плывет по течению. Скор??сть течения реки 3 км/ч 1) найти собственную скорость моторной лодки записать формулу функции Д (км)=Ф (Т (ч)) 3) запишите область функции в ...

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1) так как лодка идёт по течению, то к её скорости нужно прибавить скорость течения. Обозначим скорость моторной лодки v, тогда скорость течения v+3км/ч. По данным таблицы за час своего пути лодка была на расстоянии 140км от пункта В значит прошла она 175-140=35 км за час по течению, следовательно v+35, от сюда v= 32км/ч