Как сделать х+8целых5/6 =10 целых1/3 2) 2 целых2/9×х=1целая 1/2 всё расписать

Математика
Как сделать х+8целых5/6 =10 целых1/3 2) 2 целых2/9×х=1целая 1/2 всё расписать
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Гость:
Вот 1 уравнение, решение в фото
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