В один магазин привезли водинаковых бидонов 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонов.В первый магазин привезли на 6 л молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Математика

В один магазин привезли водинаковых бидонов 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонов.В первый магазин привезли на 6 л молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Автор: Гость