В один магазин привезли водинаковых бидонов 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонов.В первый магазин привезли на 6 л молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Математика
В один магазин привезли водинаковых бидонов 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонов.В первый магазин привезли на 6 л молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18 в один и 12 в другой каждый по 38 л.
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