В один не очень прекрасный день все цены выросли на 25 %. На сколько процентов меньш?? теперь можно купить сахара на ту же сумму
Математика
В один не очень прекрасный день все цены выросли на 25 %. На сколько процентов меньш?? теперь можно купить сахара на ту же сумму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если цена стала больше, значит на ту же сумму сахара можно купить меньше. Значит - это обратная пропорциональность, то есть 100% : 125% = x кг : 1 кг используем свойство пропорции и получим х= 100/125 х=0,8 кг 1 - 0,8 = 0,2 (кг) - на столько кг меньше можно купить сахара узнаем сколько это в процентах: 1кг - 100% 0,2 кг - х% х=0,2 * 100:1 = 20% -на столько процентов меньше можно купить сахара на ту же сумму
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