В одной библиотеке 12000 книг, что составляет 80%числа книг другой библиотеки. На сколько книг во второй библиотеке больше, чем в первой?

Математика
В одной библиотеке 12000 книг, что составляет 80%числа книг другой библиотеки. На сколько книг во второй библиотеке больше, чем в первой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1 библиотеке - 12000 кн. Во 2 библиотеке - 80% кн. 1% - 150 кн. 1) 12000:80=150(кн) 2)150х100=150000(кн) 3)15000-12000=3000(кн) Ответ: На 3000 книг больше. Незачто
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