В одной библиотеке 12000 книг, что составляет 80%числа книг другой библиотеки. На сколько книг во второй библиотеке больше, чем в первой?

Математика

В одной библиотеке 12000 книг, что составляет 80%числа книг другой библиотеки. На сколько книг во второй библиотеке больше, чем в первой?

Автор: Гость