В одном саду раз кедах. С каждым годом он становился ещё выше и краше. Его пышная крона возвышалась над остальными деревьями и ад образовалась на них густые тени. Но чем больше он разрастался, тем сильнее в нём росла высокомери...

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В одном саду раз кедах. С каждым годом он становился ещё выше и краше. Его пышная крона возвышалась над остальными деревьями и ад образовалась на них густые тени. Но чем больше он разрастался, тем сильнее в нём росла высокомерия с презираем подглядывал он на всех свысока. Однажды Кедар повелительно Крикнул уберите прочь этот жалкий орешник! И орешник срубили подкове освободите меня от соседства сосновый! Приказал в другой раз капризный. Приказа И орешник срубили подкове освободите меня от соседства сосновый! Приказал в другой раз капризный Кедр. И заснул постигла та же участь. Довольный собой, горделивые красавец никак не унимался: а четыре места вокруг меня от Старых явный! И деревья пошли. Так неугомонный ке. И заснул постигла та же участь. Довольный с тобой, горделивые красавец никак не унимался: а четыре места вокруг меня от Старых явный! И деревья последствий драмы. Так неугомонный кеды кедр Повелел истребить одно за другим все деревья, Стас хозяином в саду, абылай классы которого остались одни пни. Но однажды разразился сильный ураган зазнавшихся кедр изо всех сил Противлялся Сильному ветра, крепко держась за землю своими корнями. А ветер, не встретишь на своем пути других деревьев, беспрепятственно набрасывался на одиноко стоящего красавца, пригибая его книзу. Наконец Кедр не выдержал яростных ударов и повалился наземь. Основная мысль помогите

Автор: Гость