В однородном магнитном поле вращается альфа частица,если добавить туда протон,то скорость альфа частицы изменится?
Физика
В однородном магнитном поле вращается альфа частица,если добавить туда протон,то скорость альфа частицы изменится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение про частицу альфа
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