В окислительно-восстановительных реакциях восстановителем не может быть: 1) S0 2) S-2 3) S+4 4) S+6
Химия
В окислительно-восстановительных реакциях восстановителем не может быть: 1) S0 2) S-2 3) S+4 4) S+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементы в высших мтепенях окисления не проявляют восстановительных свойств, им попросту нечего отдавать. Поэтому ответ 4) S+6
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