В окислительно-восстановительных реакциях восстановителем не может быть: 1) S0 2) S-2 3) S+4 4) S+6

Химия

В окислительно-восстановительных реакциях восстановителем не может быть: 1) S0 2) S-2 3) S+4 4) S+6

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