В поход одноклассники взяли шоколадки. Каждая девочка 18 штук, а мальчик 11 штук. В ??онце оказалось что каждая девочка съела 7, а мальчик 21. Кого в поход пошло больше? Ответ обоснуйте
Алгебра
В поход одноклассники взяли шоколадки. Каждая девочка 18 штук, а мальчик 11 штук. В ??онце оказалось что каждая девочка съела 7, а мальчик 21. Кого в поход пошло больше? Ответ обоснуйте
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Гость:
Девочек больше 1)18+11=28
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