В поход одноклассники взяли шоколадки. Каждая девочка 18 штук, а мальчик 11 штук. В ??онце оказалось что каждая девочка съела 7, а мальчик 21. Кого в поход пошло больше? Ответ обоснуйте

Алгебра

В поход одноклассники взяли шоколадки. Каждая девочка 18 штук, а мальчик 11 штук. В ??онце оказалось что каждая девочка съела 7, а мальчик 21. Кого в поход пошло больше? Ответ обоснуйте

Автор: Гость