Реферат на тему шкідливі звички

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Шкідливі звички Паління є найпоширенішою шкідливою для організму людини звичкою.Мільйони людей на планеті палять цигарки, хоча знають, що палінняспричиняє багато захворювань, скорочує життя, призводить до передчасноїсмерті. Паління вражає не лиш курців. Учені стверджують, що кожна людинавражається пасивним палінням. Чому ж людина палить? Результати досліджень свідчать про те, що багато курців набули цієїзвички у підлітковому віці. Тиск збоку товаришів і бажання бути схожимна дорослих спонукає багатьох підлітків до паління. Цю згубну звичкуважко перебороти, оскільки тютюновий дим містить нікотин, який спричиняєнаркотичну залежність у людини, що палить. А що таке звичка? Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникаєбажання або необхідність робити їх знову – це і є звичка. Інакше кажучи,звичка це особлива форма поведінки людини, яка виявляється у схильностіробити ті чи інші дії, що закріпилися внаслідок багаторазовогоповторення їх. Звичка є важливим аспектом життя людини, стосовно здоров’я людини, їїспособу життя, звички можуть бути корисними і шкідливими. Кориснізвички підвищують працездатність, сприяють фізичному і психічномурозвитку особи, зумовлюють її активне довголіття. Чим раніше вони сформувалися, тим міцніше її здоров’я, тим легше їйуникнути шкідливих звичок. Шкідливі звички, навпаки, руйнують її волю і здоров’я, знижуютьпрацездатність, скорочують тривалість життя. Шкідливі звички з’являютьсяу різному віці. Чим раніш вони утворюються, тим згубніше діють і тимскладніше їх позбутися. Як дослідили вчені тютюновий дим міститьнікотин, окис вуглецю, сірчану та інші кислоти сполуки свинцю,радіоактивний полоній, тютюновий дьоготь, аміак, солярні масла, етиловийспирт тощо. Понад 40 речовин мають канцерогенну дію. Паління виключно шкідливовпливає на стан серцево – судинної системи. Особливо чутливі до нікотинусудини серця. У результаті звуження судин після кожної випадковоїцигарки, які часто повторюються, може виникнути порушеннякровопостачання, живлення міокарда – ішемічна хвороба серця та її важкіускладнення. Під час паління тютюновий дим безпосередньо діє слизовуоболонку рота і може стати причиною її запалення, та раку. Аміак, щовходить до складу тютюнового диму, спричиняє запалення ясен. Наявність укурців запальних процесів порожнини рота і каріозних зубів зумовлюєнеприємний запах із рота. Нікотин, який ковтає курець разом із слиною,подразнює слизову оболонку шлунково - кишкового тракту, спричиняє їїзапалення. Паління негативно впливає також на функцію печінки. Посилене паліннявпливає і на вітамінний обмін, у результаті чого кількість деякихвітамінів в організмі суттєво зменшується, особливо вітаміну С. Дефіцитвітаміну С розвивається також і у пасивних курців. ************ Випивка ************ Навряд чи якесь свято, сімейні урочистості або день народженняобходиться без чарки спиртних напоїв. Вживання вина, пива чи горілкиміцно увійшло в побут і традиції нашого народу. Так що ж таке алкоголь ?