В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 6 см. Какой должна быть длина другого катета, чтобы площадь треугольника была равна 8 см²? 1)1 целая 2/3 см. 2)2 целых 1/3 см. 3)2 целых 2/3 см. 4)3 целых 1/3 см. ...

Математика

В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 6 см. Какой должна быть длина другого катета, чтобы площадь треугольника была равна 8 см²? 1)1 целая 2/3 см. 2)2 целых 1/3 см. 3)2 целых 2/3 см. 4)3 целых 1/3 см. с решением плиз

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