В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 6 см. Какой должна быть длина другого катета, чтобы площадь треугольника была равна 8 см²? 1)1 целая 2/3 см. 2)2 целых 1/3 см. 3)2 целых 2/3 см. 4)3 целых 1/3 см. ...
Математика
В прямоугольном треугольнике длина одного катета равна 6 см. Какой должна быть длина другого катета, чтобы площадь треугольника была равна 8 см²? 1)1 целая 2/3 см. 2)2 целых 1/3 см. 3)2 целых 2/3 см. 4)3 целых 1/3 см. с решением плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО a = 6 S = 8 НАЙТИ b = ? РЕШЕНИЕ Площадь треугольника S = a*b/2 = 8 b = 16/6 = 8/3 = 2 2/3 - ОТВЕТ 3
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