FeCl2+NaOH-› FeSO4+KOH-› NaSO3+HCI-›NOCI+SO2 ⬆ + H2O Помогите пожалуйста
Химия
FeCl2+NaOH-› FeSO4+KOH-› NaSO3+HCI-›NOCI+SO2 ⬆ + H2O Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2NaOH+FeCl2=2NaCl+Fe(OH)2 2) FeSO4+2KOH=Fe(OH)2+K2SO4 3)NaSo3-? может Na2SO3 ? Na2SO3+2HCI=2NaCl+SO2+H2O
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