FeCl2+NaOH-› FeSO4+KOH-› NaSO3+HCI-›NOCI+SO2 ⬆ + H2O Помогите пожалуйста

Химия
FeCl2+NaOH-› FeSO4+KOH-› NaSO3+HCI-›NOCI+SO2 ⬆ + H2O Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2NaOH+FeCl2=2NaCl+Fe(OH)2 2) FeSO4+2KOH=Fe(OH)2+K2SO4 3)NaSo3-? может Na2SO3 ? Na2SO3+2HCI=2NaCl+SO2+H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Путешественник идёт из одного города в другой 10 дней, а другой путешественник тот же путь проходит за 15 дней, Через Сколько дней встретятся путеш...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши два повествовательных два вопросительных 2 побудительных плиззз
Ответить
Математика
Как правильно решить пример в столбик 777÷7
Ответить
Математика
В группе из 20 российских туристов несколько человек владеют иностранными языками. из них 5 говорят только по- английски, трое только по французски...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста 4 номер
Ответить