в продуктовый магазин 18 ящиков с огурцами по 20 кг в каждом и 27 таких же ящиков поми??оров.Сколько всего кг овощей привезл в магазин? составь числовое выражение для решения задачи и найди его значение

Математика

в продуктовый магазин 18 ящиков с огурцами по 20 кг в каждом и 27 таких же ящиков поми??оров.Сколько всего кг овощей привезл в магазин? составь числовое выражение для решения задачи и найди его значение

Автор: Гость