в продуктовый магазин 18 ящиков с огурцами по 20 кг в каждом и 27 таких же ящиков поми??оров.Сколько всего кг овощей привезл в магазин? составь числовое выражение для решения задачи и найди его значение
Математика
в продуктовый магазин 18 ящиков с огурцами по 20 кг в каждом и 27 таких же ящиков поми??оров.Сколько всего кг овощей привезл в магазин? составь числовое выражение для решения задачи и найди его значение
Ответ(ы):
Гость:
Решение по действиям: 18 умножить на 20 = 360 килограмм огурцов привезли в магазин. 27 умножить на 20 = 540 килограмм помидоров привезли в магазин. 360 + 540 = 900 килограмм овощей привезли в магазин. Решение в одно действие: 18 умножить на 20 + 27 умножить на 20 = 900 килограмм овощей привезли в магазин.
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