В процессе эволюции первичная полость тела впервые появляется у: 1) кишечнополост??ых 2)круглых червей 3)цитоплазмы 4)кольчатых червей
Биология
В процессе эволюции первичная полость тела впервые появляется у: 1) кишечнополост??ых 2)круглых червей 3)цитоплазмы 4)кольчатых червей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) круглых червей кишечнополостные- отсутствует кольчатые- вторичная
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