В развитие природной одарённости большую роль играет социональная среда
Обществознание
В развитие природной одарённости большую роль играет социональная среда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, роль социальной среды в развитие одаренности человека играет большую роль, окружающие нас люди, общество, мир все влияет на развитие человека. Развитие может происходить положительно и отрицательно, например родился ребенок, а семья не очень благоприятно влияет на него, мать, отец пьющие, постоянно бью его, не обращают на него внимание, то в таком случае никакого прогресса не может происходить, с возрастом положение будет усугублятся , и в конце концов он будет похож на своих родителей, также немаловажную значимость играет и сверстники, друзья, если окажется в плахой компании то он не будет развитым. А вот если родители нормальные, благополучные, пытаются дать хорошее воспитание, образование, постепенно у него начнут проявляться таланты, например отец интересуется рисованием, искусством, то он тоже постарается узнать что то, или друзья, или его друг умеет играть на гитаре и он хочет научится играть, даже может проявится талант к пению.
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