В роте два взвода, в первом взводе солдат меньше, чем во втором, но больше чем 50, а ??месте солдат меньше чем 120. Командир знает, что роту можно построить по несколько человек в ряд так, что в каждом ряду будет одинаковое ...

Математика

В роте два взвода, в первом взводе солдат меньше, чем во втором, но больше чем 50, а ??месте солдат меньше чем 120. Командир знает, что роту можно построить по несколько человек в ряд так, что в каждом ряду будет одинаковое число солдат, большее 7, и при этом ни в каком ряду не будет солдат из двух разных взводов.

Автор: Гость