В роте два взвода, в первом взводе солдат меньше, чем во втором, но больше чем 50, а ??месте солдат меньше чем 120. Командир знает, что роту можно построить по несколько человек в ряд так, что в каждом ряду будет одинаковое ...
Математика
В роте два взвода, в первом взводе солдат меньше, чем во втором, но больше чем 50, а ??месте солдат меньше чем 120. Командир знает, что роту можно построить по несколько человек в ряд так, что в каждом ряду будет одинаковое число солдат, большее 7, и при этом ни в каком ряду не будет солдат из двух разных взводов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число больше 50, делится на 7 это 56,63,70.... 120-56=64 120-63=57, не подходит, тк меньше, чем 63. Значит в 1 роте 56 солдат (8 рядов по 7 чел), а во второй меньше 64 и делится на 7 - это 63 (9 рядов по7)
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