В саду растет 72 дерева,из них 3/8 состовляют яблони ,сколько яблонь растет в саду?
Математика
В саду растет 72 дерева,из них 3/8 состовляют яблони ,сколько яблонь растет в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72 делим на 8 и получаем 9. теперь 9 умножаем на 3 и получаем 27. ответ: в саду растёт 27 яблонь
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