Помогите пожалуйста с 8 и 10 упр. !!!

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Помогите пожалуйста с 8 и 10 упр. !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8) a) I've known my friend for 5 years. b) I've had my backpack for 2 years. c) I've wanted to be a singer for all my life. d) Since I've been a pupil, I met a lot of new friends. e) I have always loved my mother. 10) я не понимаю... сфоткай страничку полностью
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