Проанализуй какими спосабами образовалиль родственные слова от слова дорога. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Подорожник - приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки по и суффикса ник) дороженька - суффиксальный способ ( при помощи суффикса еньк) придорожный - приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки при и суффикса н)