Проанализуй какими спосабами образовалиль родственные слова от слова дорога. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!

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Проанализуй какими спосабами образовалиль родственные слова от слова дорога. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подорожник - приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки по и суффикса ник) дороженька - суффиксальный способ ( при помощи суффикса еньк) придорожный -  приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки при и суффикса н)
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