Проанализуй какими спосабами образовалиль родственные слова от слова дорога. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Русский язык
Проанализуй какими спосабами образовалиль родственные слова от слова дорога. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подорожник - приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки по и суффикса ник) дороженька - суффиксальный способ ( при помощи суффикса еньк) придорожный - приставочно-суффиксальный способ ( при помощи приставки при и суффикса н)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 18 км/ч. Через час после него со скоростью 16 км/ч из того же посёлка в том ж...
Литература
Прошу! "детство" Горький. 1) История жизни деда 2)Учение Алеши 3) Какие жизненные ??роки дед дает Алеше Пожалуйста! ;(
Математика
Если задуманное число уменьшить на 10,то получится число,равное частному чисел 36 и9.Чему равно задуманное число?
Алгебра
Зачёт №7 одночлены и многочлены 1.Найдите значение выражения х^2-2x+1 при x=-5 Предст??вьте в виде многочлена (№2--4): 2.5b^2(2b^2-b+3) 3.(a+2b...
Математика