Размножается ли семенами кукушкин лен?

Биология
Размножается ли семенами кукушкин лен?
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Автор: Гость
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Гость:
Нет, только спорами.
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