Подчеркни слова из трёх слогов и двух частей речи
Русский язык
Подчеркни слова из трёх слогов и двух частей речи
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Гость:
А где слова?Ты только вопрос написал(а)
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