В семье , где рос Мальчик с пальчик
Литература
В семье , где рос Мальчик с пальчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было очень не спокойно ,когда их сын пропал.Мать постоянно ждала его домой. И в 1 утра и в 12 ночи надежда встретить сына не угасала. Отец же погоревав пару дней смирился с потерей,но все не отчаивался
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