В семье один ребенок имеет 4 группу крови другой 1 группу крови определить группу крови родителей и рассчитать вероятность рождения следующего ребенка с 1 группой крови
Биология
В семье один ребенок имеет 4 группу крови другой 1 группу крови определить группу крови родителей и рассчитать вероятность рождения следующего ребенка с 1 группой крови
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