В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями .разбор члены предложения.
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В синем небе плывут над полями облака с золотыми краями .разбор члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В синем -определение небе-доподнение плывут -сказуемое над полями -дополнение облака -подлежащее с золотыми -определение краями-дополнение
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