РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( сформулировать законы сохранения в механике
Физика
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( :( сформулировать законы сохранения в механике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения импульса: В замкнутой системе векторная сумма импульсов тел до взаимодействия равна векторной сумме импульсов тел после взаимодействия. Закон сохранения энергии: Энергия ниоткуда не приходит и никуда не исчезает, а только переходит из одного вида в другой. В системе без трения полная механическая энергия сохраняется. Если силы трения присутствуют, то мерой перехода механической энергии во внутреннюю является работа сил трения.
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