В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней
Математика
В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12•4=48 (кг) 63-48=15(кг) 15:3=5кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У фермера 4 лошади и 9 коров ,лошади требуеися на месяц 135 кг сена,а 3 коровам столько сена сколтко необходимо семи лошадям .сколько кг сена долже...