В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней

Математика
В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12•4=48 (кг) 63-48=15(кг) 15:3=5кг
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