В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней

Математика

В столовой за неделю израсходовали 63 килограмма муки 4 дня расходовали по 12 килограмм муки в день а остальную муку поровну в следующие три дня Сколько килограмм муки израсходовали в каждый из последующих дней

Автор: Гость