В трапеции ABCD основания BC и ADравны 2 см и 8 см, а диагональ AC равна 4 см. В каком отнош??нии делит диагональ AC площадь трапеции?

Геометрия

В трапеции ABCD основания BC и ADравны 2 см и 8 см, а диагональ AC равна 4 см. В каком отнош??нии делит диагональ AC площадь трапеции?

Автор: Гость