В трапеции ABCD основания BC и ADравны 2 см и 8 см, а диагональ AC равна 4 см. В каком отнош??нии делит диагональ AC площадь трапеции?
Геометрия
В трапеции ABCD основания BC и ADравны 2 см и 8 см, а диагональ AC равна 4 см. В каком отнош??нии делит диагональ AC площадь трапеции?
Ответ(ы):
Гость:
S abd= 0,5*8*h. S cbd= 0,5*2*h. S abd/ S cbd = 4
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