В трех букетах 28 гвоздик.В первом и втором -18 гвоздик,во втором и третьем-18 гвоздик.Сколько гвоздик во втором букете,если их число меньше,чем в первом букете?
Математика
В трех букетах 28 гвоздик.В первом и втором -18 гвоздик,во втором и третьем-18 гвоздик.Сколько гвоздик во втором букете,если их число меньше,чем в первом букете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+18-28=8 всеекеееее
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