В трех букетах 28 гвоздик.В первом и втором -18 гвоздик,во втором и третьем-18 гвоздик.Сколько гвоздик во втором букете,если их число меньше,чем в первом букете?

Математика

В трех букетах 28 гвоздик.В первом и втором -18 гвоздик,во втором и третьем-18 гвоздик.Сколько гвоздик во втором букете,если их число меньше,чем в первом букете?

Автор: Гость