В трех домах живет 3600 жителей. В первом доме живет одна четверть всех жителей, во в??ором- на 100 человек больше, чем в первом. Сколько человек живет в третьем доме?

Математика
В трех домах живет 3600 жителей. В первом доме живет одна четверть всех жителей, во в??ором- на 100 человек больше, чем в первом. Сколько человек живет в третьем доме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600:4=900 ж. в 1 доме 900+100=1000 ж. во 2 доме 1000+900=1900 ж. в первых двух домах 3600-1900=1700 ж. в 3  доме 
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