В трех домах живет 3600 жителей. В первом доме живет одна четверть всех жителей, во в??ором- на 100 человек больше, чем в первом. Сколько человек живет в третьем доме?

Математика

В трех домах живет 3600 жителей. В первом доме живет одна четверть всех жителей, во в??ором- на 100 человек больше, чем в первом. Сколько человек живет в третьем доме?

Автор: Гость