В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике

Математика
В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+15 во втором х+15+35 в первом 15+35+15=65 (110-65):3=15 15 в третьем, 15+15=30 во втором 30+35=65 в первом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расчитайте лбьем(л) оксида углерода массой 100г. Запишите уравнения реакции получе??ия данного оксида горением бутана(С4H10)
Ответить
Физика
Яка кількість теплоти потрібна,щоб нагріти 1 кг заліза на 2*с?
Ответить
Русский язык
Просклоняйте существительные дружба друг любовь выделите окончания существител??ных
Ответить
Беларуская мова
По-белорусски однокоренное слову пралеска
Ответить
Английский язык
Опишите одного из героев используя is или is not
Ответить