В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике
Математика
В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+15 во втором х+15+35 в первом 15+35+15=65 (110-65):3=15 15 в третьем, 15+15=30 во втором 30+35=65 в первом
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