В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике

Математика

В трех ящиках 110 килограмм яблок в первом на 35 больше чем во втором а во втором на 15 больше чем в третьем Какова масса яблок в каждом ящике

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