В треугольнике ABC стороны AC и BC равн 5, AB=2 корень из 21. найдите sin A
Геометрия
В треугольнике ABC стороны AC и BC равн 5, AB=2 корень из 21. найдите sin A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применим теорему косинусов ВС²=АС²+АВ²-2·АС·АВ·соsА. 25=25+84-2·5·2√21·соsА, 20√21·соsА=84, соsА=84/20√21=21/5√21=√21/5≈0,9165, ∠А=23,58°, sіnА=0,4. Ответ: 0,4.
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