В треугольнике ABC угол В=70° угол С=60° сравните отрезки АС и ВС
Математика
В треугольнике ABC угол В=70° угол С=60° сравните отрезки АС и ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180- (70+60)= 180-130 = =50 А = 50 AC>BC
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