В треугольнике АВС угол С=90гр, ас=13;aв=20. Найдите sin B?
Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90гр, ас=13;aв=20. Найдите sin B?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Теореме Пифагора Найдём вс ВС = корень из 20²-13²=15,2 Sin B=ac/bc sin B=13/15,2≈0,65
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