В треугольнике АВС угол С равен 90. АС= 15 , АВ = 5 корень из 10 . найдите tgВ.

Гость: Гость:

Сгачала Найдем сторону CB по теореме Пифагора: BC=Под конем (5*10под крнем)^2-15^2=250-225=25 и из корня когда извлекаем получается 5.Теперь найдем tgB=противолежащий катит делим на прилежащий:tgB=15\5=3