Как правильно решить пример в столбик 64÷2
Математика
Как правильно решить пример в столбик 64÷2
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64 2 - 6. 32 4 -4 - 0
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