Где раполагается сады Семеринады?
География
Где раполагается сады Семеринады?
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Согласно альтернативной версии, основанной на повторной расшифровке клинописных табличек, могли находиться в Ниневии, столице Ассирийского царства, и были построены в начале VII века до н.э.[2]
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