Что не так с задачей, подскажите пожалуйста?
Физика
Что не так с задачей, подскажите пожалуйста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
RII≠0.15, RII=0.75 Опечатка при нахождении RII, а решение верное.
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