глуши лесной, в глуши зеленой, Всегда тенистой и сырой, В крутом овраге под горой Вьет из камней родник студеный: Кипит, играет и спешит, Крутясь хрустальными клубами, И под ветвистыми дубами Стеклом расплавленным бежит....

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глуши лесной, в глуши зеленой, Всегда тенистой и сырой, В крутом овраге под горой Вьет из камней родник студеный: Кипит, играет и спешит, Крутясь хрустальными клубами, И под ветвистыми дубами Стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный Глядят, задумавшись в тиши, Как в светлой влаге голыши Дрожат мозаикой узорной. Вопрос:Выпишите из текста словосочетания прил+ сущ по образцу. ОБРАЗЕЦ: глуши (какой?) лесной (в ж.р..,ед.ч., П.п)

Автор: Гость