глуши лесной, в глуши зеленой, Всегда тенистой и сырой, В крутом овраге под горой Вьет из камней родник студеный: Кипит, играет и спешит, Крутясь хрустальными клубами, И под ветвистыми дубами Стеклом расплавленным бежит....
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глуши лесной, в глуши зеленой, Всегда тенистой и сырой, В крутом овраге под горой Вьет из камней родник студеный: Кипит, играет и спешит, Крутясь хрустальными клубами, И под ветвистыми дубами Стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный Глядят, задумавшись в тиши, Как в светлой влаге голыши Дрожат мозаикой узорной. Вопрос:Выпишите из текста словосочетания прил+ сущ по образцу. ОБРАЗЕЦ: глуши (какой?) лесной (в ж.р..,ед.ч., П.п)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
родник студеный(какой? м.р. ед.ч. И.п.) хрустальными клубами( Какими?(мн.ч. , Т.п.) ветвистыми дубами (какими? мн.ч.Т.П.) лес*\(какой? м.р. И.п.) нагорный светлой влаге(Какой: П.п. ж.р.ед.п.)
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