6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 По действиям!!!! ПЖ СДЕЛАЙТЕ
Математика
6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 По действиям!!!! ПЖ СДЕЛАЙТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21=28 1/6 1)6 3/4:9=3/4 2)24:6/7=28 3)1/9:4/21=7/12 4)3/4+28=28 3/4 5)28 3/4-7/12=28 1/6 53 2/3- 22 14/15:2 2/3=45 1/15 1) 22 14/15:2 2/3=8 3/5 2) 53 2/3-8 3/5=45 1/15
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