Помогите пожалуйста сочинение про мою собаку на английском

Английский язык
Помогите пожалуйста сочинение про мою собаку на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какая кличка у собаки ?
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