В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника

Математика

В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника

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