В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника

Математика
В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Третья 7-3=4 периметр 7+7+4=18 ...........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Работа выхода электронов из цинка 4,2 эВ. А) Какой длине соответствует красная граница фотоэффекта для цинка? Б) Чему равно значение запирающе...
Ответить
Русский язык
К какой группе частей речи относиться предлог?
Ответить
Русский язык
Зделайте плиз два упр вот фото
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста Подберите краткие прилагательным к существительным: ветер л??ндыш мороз Заранье спасибо
Ответить
Русский язык
Привести примеры слов с ь - показателем мягкости согласного, с удвоенными согласн??ми, с непроизносимыми согласным.
Ответить