В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника
Математика
В треугольнике две стороны имеют одну и ту же длину равную 7 см а третья сторона ко??оче первой на 3 см вычисли периметр этого треугольника
Ответ(ы):
Гость:
Третья 7-3=4 периметр 7+7+4=18 ...........................
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