В треугольнике ЕКС ЕК-биссектриса.Сравните отрезки АС и ЕС.

Геометрия
В треугольнике ЕКС ЕК-биссектриса.Сравните отрезки АС и ЕС.
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Гость:
AC/AK=EC/EK Тогда AC/EC=AK/EK
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