В треугольнике один угол 80° второй угол меньше него на 30% найти неизвнстные углы т??еугольника

Математика
В треугольнике один угол 80° второй угол меньше него на 30% найти неизвнстные углы т??еугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ый угол: 80° 2-ой угол: 80°-80°*0.3=80°-24°=56° 3-ий угол: Т.к. сумма углов треугольника равна 180°, то получаем следующее: 180°-(80°+56°)=180°-136°=44° Ответ: 80 °, 56°, 44° P.S.  На случай, если второй угол меньше первого на 30°, а не на 30%, мало-ли не так набрали условие.   1-ый угол: 80° 2-ой  угол: 80°-30°=50° 3-ий угол: 180-(80°+50°)=50° Ответ: 80°, 50°, 50°
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