В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен: 1)5 2)10 3)12 4)16?

Химия

В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен: 1)5 2)10 3)12 4)16?

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