В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен: 1)5 2)10 3)12 4)16?
Химия
В уравнении реакции,схема которой: KMnO4 + HCl ? KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O коэффициент перед формулой восстановителя равен: 1)5 2)10 3)12 4)16?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2OMn(+7) +5e -> Mn(+2) 2 ок-ль, в-ие2Cl(-) -2e = Cl2(0) 5 в-ль, ок-иеОтвет: 4)
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