В варадении Р*А*З+Р*Е*З*А*Й —————————— С*Р*А*З*У Заменитель каждую букву на какую-то из цифр от 1-9

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Если звёздочки это умножение, то Р*А*З + Р*Е*З*А*Й = С*Р*А*З*У Р*А*З*(1 + Е*Й) = Р*А*З*(С*У) Делим всё на Р*А*З 1 + Е*Й = С*У Варианты решения (Е,Й,С,У) = (1,5,2,3); (2,3,1,7); (1,7,2,4); (2,4,1,9); (1,9,2,5); (2,7,3,5); (3,5,2,8); (4,5,3,7); (3,9,4,7); (5,7,4,9) Кроме этих решений, можно менять местами Е и Й, а также С и У. Например, кроме решения (1,5,2,3) будут ещё решения (5,1,2,3), (1,5,3,2) и (5,1,3,2). Тоже самое со всеми остальными решениями. Буквы Р, А, З могут означать в каждом решении вообще какие угодно цифры, кроме тех, что в скобках. Например, если (Е,Й,С,У) = (1,5,2,3), то Р, А, З могут быть любыми цифрами из 4,6,7,8,9.