В волшебном саду в течение ста лет каждый год, кроме одного, на волшебном дереве вырастало ровно на 1 плод больше, чем в предыдущий год. А в один год была замечательная погода, и плодов на дереве выросло в 2 раза больше, чем в ...

Математика

В волшебном саду в течение ста лет каждый год, кроме одного, на волшебном дереве вырастало ровно на 1 плод больше, чем в предыдущий год. А в один год была замечательная погода, и плодов на дереве выросло в 2 раза больше, чем в предыдущий год. В каком году была эта замечательная погода, если в первый год на дереве вырос 1 плод, а в сотом году выросло 152 плода?

Автор: Гость