В волшебном саду в течение ста лет каждый год, кроме одного, на волшебном дереве вырастало ровно на 1 плод больше, чем в предыдущий год. А в один год была замечательная погода, и плодов на дереве выросло в 2 раза больше, чем в ...
Математика
В волшебном саду в течение ста лет каждый год, кроме одного, на волшебном дереве вырастало ровно на 1 плод больше, чем в предыдущий год. А в один год была замечательная погода, и плодов на дереве выросло в 2 раза больше, чем в предыдущий год. В каком году была эта замечательная погода, если в первый год на дереве вырос 1 плод, а в сотом году выросло 152 плода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 51году...................... ..
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