Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с К??лей 12 мин.Сколько минут был в пути Коля?
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8 ч 30 мин.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с К??лей 12 мин.Сколько минут был в пути Коля?
Ответ(ы):
Гость:
Так если они встретились в школе, а вышли в одно и тоже время, то Коля шел тоже 12 мин как и Ваня, а как иначе?
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