Ваше местожительство находится непосредственно от природных явлений? Не как немогу понять вопрос объясните и привидите пример ......... СРОЧНООООО ПЛИЗЗЗЗЗЗ
География
Ваше местожительство находится непосредственно от природных явлений? Не как немогу понять вопрос объясните и привидите пример ......... СРОЧНООООО ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это значит: ты живешь там где нету природных явлений
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