Ваше местожительство находится непосредственно от природных явлений? Не как немогу понять вопрос объясните и привидите пример ......... СРОЧНООООО ПЛИЗЗЗЗЗЗ

География
Ваше местожительство находится непосредственно от природных явлений? Не как немогу понять вопрос объясните и привидите пример ......... СРОЧНООООО ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что это значит: ты живешь там где нету  природных явлений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1,5*(4с - 8) +7 = 6,2c - 240
Ответить
Физика
Кинетическая энергия тела 8 Дж, а величина его импульса 4 кг* м/c. Масса тела равна
Ответить
Английский язык
Потрібно написати мій опис зовнішності на англійській мові 10речень
Ответить
Русский язык
Выпесать 9 словосочетаний Это уже не ново,это было уже сказано-вот одно из самых обыкновенных обвинений критики.Но все уже было сказано,все понятия...
Ответить
Геометрия
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!!11!!1!!!!1
Ответить