Вдоль участка прямоугольной формы, ширина которого 200 м , проложен арык. Его длина 1 км. Найдите длину участка.

Алгебра
Вдоль участка прямоугольной формы, ширина которого 200 м , проложен арык. Его длина 1 км. Найдите длину участка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км - длинна арыка и всего прямоугольника Ширина - 200 м. Мы знаем, что Р = (а + б) • 2 200 • 2 = 400 м - вся ширина 1 км = 1000 м, значит 1000 - 400 = 600 м - вся длинна  600 : 2 = 300 длинна Ответ: 300 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выполнения y+653,если y=894 2) y-653 если y=894 3)a-b-569,если a=2316,b=1495
Ответить
Русский язык
Поставьте пожалуйста суффикс енн, ённ, или нн в слове разве_ые сомнения
Ответить
Литература
1.как решается проблема отцов и детей в произведении Ивана Шамякина, "Сердце на ладони?" 2.стоит ли ворошить прошлое на примере произведения Ивана ...
Ответить
Биология
ПЛИИИИИЗ Помогите пожалуйста, ВСЕГО 6 ВОПРОСОВ
Ответить
Английский язык
Interview your classmates: 1.Do you plant trees? 2 Are you a green person? 3.How do you help the environment? 4.Where are the polluted areas in...
Ответить