Вдоль участка прямоугольной формы, ширина которого 200 м , проложен арык. Его длина 1 км. Найдите длину участка.

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1 км - длинна арыка и всего прямоугольника Ширина - 200 м. Мы знаем, что Р = (а + б) • 2 200 • 2 = 400 м - вся ширина 1 км = 1000 м, значит 1000 - 400 = 600 м - вся длинна 600 : 2 = 300 длинна Ответ: 300 метров